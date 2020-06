Matteo Salvini a Fuori dal Coro contro l'ultrà europeista: "I soldi dell'Ue cara Federica sono quelli degli italiani"

18 giugno 2020 a

"Io sono tornata a casa grazie ai soldi dell'Europa". Così Federica, una giovane in collegamento con Fuori dal Coro, pensa di attaccare Matteo Salvini. La ragazza, toccando la bandiera a stelle dietro di sè, prosegue: "I soldi dell'Europa mi sono tornati indietro, quelli dell'Italia no, li ho visti buttare in politica...". Ma tale Federica fa in tempo a terminare la frase che Salvini le chiarisce le idee: "I soldi dell'Europa li hanno pagati la tua mamma e il tuo papà - spiega con tutta calma il leader della Lega, anche lui in collegamento con Mario Giordano -. Ti svelo questo segreto, questi soldi non crescono dagli alberi". La giovane però non porta lo stesso rispetto dell'ex ministro e tenta invano di interromperlo: "Ma lei cosa fa per la mia generazione?". "Federica posso finire grazie? Comunque ti riporto dei dati: l'Italia ha dato 141 miliardi in più di quelli che sono tornati indietro".

Niente, Federica non vuole proprio sentir ragioni e continua ad arrampicarsi sugli specchi interrompendo Salvini che subito le dà una lezione: "Federica, è buona norma lasciar rispondere quando si fanno delle domande. L'Europa ci sta dando una sola, noi italiani abbiamo il diritto di decidere dove spendere i nostri soldi". Inappuntabile.

