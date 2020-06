Paolo Del Debbio intervista Di Battista a Dritto e rovescio e perde il controllo in diretta: "Ma caz*** non..."

18 giugno 2020 a

Sul Ponte Morandi si scaldano gli animi a Dritto e rovescio. In studio c'è Alessando Di Battista, aspirante prossimo leader del M5s. Si parla di infrastrutture e Dibba si scatena: "Alcuni settori strategici come appunto le infrastrutture devono essere controllate dallo Stato". "Questo lo penso anch'io", concorda Paolo Del Debbio.

"A maggior ragione dopo che è crollato un ponte e ci sono stati 43 morti". E qui il padrone di casa esplode: "Ma caz***o non potevano controllarlo il ponte di Genova, dallo Stato?". "Io son d'accordo, teoricamente quando c'è una concessione come lei sa la responsabilità era dei Benetton e per me i Benetton devono andare via".

