Io e Te, amarissima confessione di Pierluigi Diaco: "Dice che sono un rinc***", la verità sul suo compagno

19 giugno 2020 a

a

a

Una confessione spiazzante, quella di Pierluigi Diaco nel corso di Io e Te, il programma che conduce su Rai 1. Infatti si è lasciato andare a rivelazioni molto personali, relative alla sua storia con il compagno, il giornalista de La7 Alessio Orsingher con cui è unito in matrimonio civile dal 2017. A Io e te era il momento della rubrica dedicata alle coppie over, e la moglie della coppia intervistata spiegava come il marito sia una persona ansiosa: "Se dobbiamo partire mi fa arrivare due ore prima al porto, una volta in vacanza voleva farmi prendere il bus perché aveva paura di non trovare parcheggio con la macchina", ha spiegato la signora. E a quel punto Diaco ha preso la parola: "Io sono con lei - ha detto riferendosi al marito -, cerco di evitare problemi che non esistono. Bisogna essere precisi... La persona che amo dice che sono un rinco***", ha concluso ironico tra le risate dello studio.

"Le censuro, queste cose non voglio nemmeno sentirle". Diaco, gelo a Io e te con la telespettatrice ospite in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.