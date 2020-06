Immigrazione, rissa tra la Meli e Annalisa Chirico: "Lo pensate solo tu e Salvini", "la legge cosa dice?"

19 giugno 2020 a

Che i flussi migratori siano in aumento rispetto allo scorso anno, durante il governo gialloverde, è sotto gli occhi di tutti. Eppure Maria Teresa Meli sembra non sentire ragioni. Ospite a L'Aria Che Tira, la firma del Corriere della Sera riprende Annalisa Chirico, anche lei ospite ma in collegamento: "Che ci siano persone che pretendono di arrivare in Italia lo pensate solo tu e Matteo Salvini, queste cose falle dire a lui perché ci sono solo persone povere e disperate".

"Non sono d'accordo", interviene la Chirico chiamata in causa, "chi viola le leggi del governo italiano sta per forza pretendendo di arrivare in Italia". Una frase inappuntabile tanto che la Meli non può far altro che terminare il dibattito.

