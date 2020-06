Italia Sì, Elena Santarelli fa calare il gelo: "Belen Rodirguez è mai ventua?"

20 giugno 2020 a

Siamo a Italia Sì di Marco Liorni, il programma in onda su Rai 1, dove tra gli ospiti c'era Elena Santarelli. Ospite in collegamento anche Francesco Moser, il padre di Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen Rodriguez, quest'utlima al centro di mille gossip per la sua rottura con Stefano De Martino. Ma a Italia Sì non si parlava dei rumors e della loro rottura. Bensì, alla Santarelli è venuto un dubbio, e rivolgendosi al "suocero" di Cecilia Rodriguez ha chiesto: "Francesco, Belen Rodriguez è mai venuta lì a Trento da voi?”. Già, perché Cecilia ha trascorso il lockdown a Trento, a casa di Moser. La risposta? Negativa: "Belen non è mai venuta. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dai primi di marzo fino alla fine della settimana scorsa sono stati qui e mi hanno aiutato in campagna”, ha risposto Francesco Moser. Insomma, per Belen lunghi mesi senza vedere la sorella. Ma era impossibile fare altrimenti.

