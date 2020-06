Non è l'Arena, Massimo Giletti e la puntata speciale sull'inchiesta boss mafiosi: altra valanga mediatica su Bonafede

20 giugno 2020 a

Arrivano le prime anticipazioni su Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti che tornerà domenica 21 giugno, alle 20.30 su La7. Andrà in onda una puntata speciale in cui saranno riproposti alcuni passaggi fondamentali dell’inchiesta sulle scarcerazioni dei boss mafiosi che hanno messo in pericolo la posizione di Alfonso Bonafede, scampato per un soffio a due mozioni di sfiducia. Lo scorso giovedì si è svolta l’audizione di Nino Di Matteo in commissione antimafia: un evento che completa il quadro di documenti e testimonianze raccolte da Giletti, che ha più volte ascoltato il consigliere del Csm a Non è l’Arena in merito alla vicenda del Dap. Sono quindi in arrivo nuovi sviluppi sulla mancata nomina di Di Matteo alla guida del dipartimento di amministrazione penitenziaria, vicenda che ha provocato le dimissioni di Francesco Basentini e messo in difficoltà il ministro Bonafede, che non è ancora stato in grado di elaborare una risposta a tutti gli interrogativi di Giletti.

