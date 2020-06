Che tempo che fa, beffa per la Rai: soldi, perché Fabio Fazio casca sempre in piedi

21 giugno 2020 a

La norma contro Fabio Fazio? Salva... Fabio Fazio. Si parla del nuovo divieto imposto in Rai al ruolo di conduttore e produttore, ossia la fattispecie relativa a Fabio Fazio per Che tempo che fa, il programma che ha chiuso la sua stagione su Rai 2 e sta per traslocare su Rai 3. Come riporta Il Messaggero, infatti, se anche Viale Mazzini decidesse di rescindere il contratto con l'Officina, la casa di produzione di Fabio Fazio, sarebbe costretta a pagare comunque l'artista sotto contratto, ovvero il conduttore, per non andare in onda. E il quotidiano capitolino sottolinea che, per certo, la Rai non risparmierebbe. Insomma, in ogni caso Fabio Fazio cadrebbe in piedi.

