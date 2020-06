Domenica In, il dramma di Mara Venier a poche ore dalla diretta: "Ridotta così", tutto in una foto

21 giugno 2020 a

Il dramma di Mara Venier a poche ore dalla diretta della penultima puntata della stagione di Domenica In, quella che andrà in onda oggi, 21 giugno. Tre settimane fa, l'incidente e la frattura al piede. E la mitica Zia Mara posta su Instagram una foto proprio del suo piede, che è messo malissimo: gonfio, pieno di ematomi. E la Venier, a corredo dell'immagine, si sfoga ma rinnova l'appuntamento con i telespettatori: "Dopo tre settimane... ancora così". Dunque, una serie di faccine spaventate. "Ci vediamo domenica", chiosa la mitica conduttrice. Come sempre, non molla di un centrimetro: in onda sempre, nonostante il piede ridotto in quelle condizioni.

