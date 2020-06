Io e Te, pazzesca gaffe di Elena Santarelli: "Ho visto che la tua famiglia...". Corna, la gaffe fa calare il gelo su Rai 1

21 giugno 2020 a

Una disastrosa gaffe per Elena Santarelli a Io e Te, il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai 1. La showgirl era ospite insieme a Raimondo Todaro, insegnante di Ballando con le Stelle, e lui raccontava la sua "estate del cuore", ossia un'estate a cui è particolarmente legato, quella in cui stava per nascere la figlia, Jasmine: "Mia figlia è nata in ottobre. Ad agosto ci eravamo quasi, ho trascorso tutta l'estate ad ascoltare il pancione", ha affermato Todaro. A quel punto si è inserita la Santarelli: "Dai social vedo che ami molto tua figlia e la tua famiglia...". E calò il gelo. Già, perché Todaro ha appena rivelato di essersi separato dalla moglie, Francesca Tocca, dopo il presunto flirt di lei con Valentin, il ballerino di Amici. Evidente l'imbarazzo di Todaro, che sposta subito l'attenzione: "Amo molto mia figlia, sono molto presente. Ho sempre cambiato i pannolini". E la diretta continua...

