Asia Argento a Live, Sandra Milo la fa infuriare: "Anch'io a letto con un uomo per interesse, ma poi ho disprezzato me stessa"

Anche Sandra Milo "le canta" ad Asia Argento. A Live Non è la D'Urso si parla ancora di #Metoo e Harvey Weinstein, e la storica musa di Federico Fellini torna sulle accuse di violenza sessuale sollevate dalla Argento contro il produttore. "Capisco che una possa anche andare con un uomo per interesse, perché è un attrice...".

Asia s'infervora: "Ma non li leggi i giornali?", ma la Milo continua imperterrita: "Qualche volta forse l'ho fatto anch'io, però dopo non ho disprezzato lui, o perlomeno se ho disprezzato lui ho disprezzato anche me stessa". "A quello che ha fatto è finito, s'è preso 23 anni di carcere", urla la Argento riferendosi a Weinstein, prima di accorgersi che la Milo non riesce a sentire quello che sta dicendo. Dialogo impossibile, in ogni senso, con la Milo che conclude: "Io non mi sarei comportata così, stop".

"Un matto. L'ho lasciato per salvare me e mia figlia". Asia Argento brutale: in diretta, dettagli privatissimi contro Morgan

