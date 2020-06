Live-Non è la D'Urso, Barbara D'Urso: "Soprattutto Pier Silvio Berlusconi", parole pesantissime

22 giugno 2020 a

Cala il sipario su Live-Non è la D'Urso, ultima puntata domenica 21 giugno su Canale 5 per Barbara D'Urso, che ha parlato di una "stagione fortunatissima". E si è spesa in un ringraziamento diretto a Pier Silvio Berlusconi. E non solo: "Abbiamo iniziato il programma in un modo e poi a un certo punto il mondo si è fermato. Io volevo dire un grazie per tutti - ha premesso -. Voglio dire grazie al mio direttore generale, che è Mauro Crippa, e ad Andrea Delogu e soprattutto al mio editore, Pier Silvio Berlusconi - ha rimarcato la D'Urso -. Soprattutto loro, assieme ad altri, hanno voluto fortemente e amato fortemente Live – Non è la D’Urso e mi sono stati vicini nel momento in cui è accaduto quello che è accaduto in Italia e nel mondo. Io ho scelto, supportata da loro, di continuare a stare qui. Eravamo pochissimi, però abbiamo continuato a informarvi...", ha concluso Barbara D'Urso.

