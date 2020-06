Stasera Italia, berlusconi ringrazia la Gentili? Quando lei lo insultava sulle olgettine: definizione da brividi

22 giugno 2020 a

Silvio Berlusconi l'ha ringraziata, ma forse dimentica come Veronica Gentili lo definiva. La conduttrice di Rete Quattro, oggi volto Mediaset, si è dedicata a una sviolinata del Cav durante un'intervista a Stasera Italia. Eppure il passato riemerge. In un video la giornalista definiva il leader di Forza Italia un ''venditore di sogni'' per olgettine che hanno cancellato una generazione. Lo stesso Vittorio Feltri, dopo i complimenti piombati da Berlusconi sulla Gentili, ha così cinguettato: "Berlusconi intervistato da Veronica Gentili su Rete 4 si complimenta con lei per la conduzione. Anche Silvio ha perso la sinderesi. Siamo rovinati". E come dargli torto.

