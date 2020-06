Io e te, Pierluigi Diaco fa gli anni? Il regalo di Jo Squillo lo fa sbroccare: "Non lo condivido", clamoroso su Rai 1

23 giugno 2020 a

a

a

Jo Squillo è stata l’ospite principale a Io e Te, il programma di Pierluigi Diaco in onda su Rai 1. E per festeggiare il compleanno proprio di Diaco, che compie quarantatré anni, ha portato una torta vegana. Il conduttore di Io e Te si è detto però infastidito da tutti quei vegani che credono di poter imporre il loro regime alimentare e, quando Jo Squillo ha ribadito la sua posizione, Pierluigi Diaco non gliele ha mandate a dire: "Lo rispetto. Non lo condivido affatto, ma lo rispetto".

"Ho visto che la tua famiglia...". Pazzesco disastro di Elena Santarelli: corna, la gaffe che fa calare il gelo su Rai 1

La Squillo ha poi raccontato il suo dramma personale: la perdita di entrambi i genitori nell’arco di un mese, alla stessa ora di notte e dopo 60 anni di matrimonio. "Ho vissuto un dolore terribile. Erano bellissimi. Avere accanto la mia sorella gemella è stato importantissimo. Ho perso il riferimento della mia vita in un attimo", ha confessato la cantante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.