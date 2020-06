Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, confessione prima dell'avventura: "Ve lo promettiamo"

Francesco Fredella 23 giugno 2020 a

Antonella Elia dice su Instagram di non essere gelosa. Strano, ma vero. Preparatevi al colpo di scena. Temptation island scalda i motori: Pietro e Antonella saranno i protagonisti di questa edizione (un mix tra vip e nip). Secondo Antonella si tratta di un’avventura, una sfida. Ed è per questo che ha deciso di partecipare al programma. “Andiamo al mare, non abbiam resistito”, racconta l’ex gieffina.

E Pietro Delle Piane - nella tempesta quando uscirono alcune foto con la sua ex Fiore Argento - promette di non separarsi da Antonella. Addio tentazioni. “Vi promettiamo che torneremo insieme”, dice Pietro. Insomma, niente liti. Ma la Elia sembrerebbe abbastanza gelosa del suo fidanzato. Riuscirà a mascherare? Le tentazioni sull’isola saranno tante. Troppe.

