BellaMa', Antonella Elia insulta Valeria Marini: "Personalità di m***"

Giorni di fine e inizio anno televisivamente assai movimentati per Antonella Elia. La mitica valletta di Mike Bongiorno è stata ospite di Pierluigi Diaco a BellaMa' su Rai 2, nella puntata andata in onda il 6 gennaio, regalando qualche momento di puro, siderale gelo.
Il padrone di casa paragona l'ex protagonista di Non è la Rai (prima che il compianto Gianni Boncompagni scatenasse il terremoto Ambra Angiolini) a Valeria Marini. Ed è quel punto che si è scatenato il finimondo. In studio si parla dei progetti futuri della bionda Antonella e il padrone di casa la paragona alla Marini ignorando, forse, che le due showgirl non sono in rapporti particolarmente cordiali.
Diaco che prova a rimediare: "Io ho detto Antonella, quando sarai libera di poter fare tutte le puntate, questa è la verità". "Ma io avevo il dentino avvelenato - ammette Antonella riguardo alla collega sarda di nascita e romana d'adozione -. O me o lei, non possiamo starti simpatiche entrambe".
"Ognuno ha le sue personalità!", commenta ancora Diaco. "Oh, dio, questo è un colpo al cuore, come è possibile? - lo rintuzza la Elia - Ma lei ha una personalità di m***a". Lo dice senza pronciare la parola, ma solo con un inequivocabile labiale. Ma l'imbarazzo dei presenti in studio è evidente.
Prima di Capodanno la Elia era stata ospite anche di Caterina Balivo a La volta buona, prendendosela in pochi secondi prima con Simona Tagli e poi con Clizia Incorvaia che aveva provato a fare da paciere tra le due. Quest'ultima era stata però silenziata così: "Zitta tu, piccola Barbie".