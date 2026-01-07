BellaMa', Antonella Elia insulta Valeria Marini: "Personalità di m***"

Libero logo
mercoledì 7 gennaio 2026
2' di lettura

Giorni di fine e inizio anno televisivamente assai movimentati per Antonella Elia. La mitica valletta di Mike Bongiorno è stata ospite di Pierluigi Diaco a BellaMa' su Rai 2,  nella puntata andata in onda il 6 gennaio, regalando qualche momento di puro, siderale gelo.

Il padrone di casa paragona l'ex protagonista di Non è la Rai (prima che il compianto Gianni Boncompagni scatenasse il terremoto Ambra Angiolini) a Valeria Marini. Ed è quel punto che si è scatenato il finimondo. In studio si parla dei progetti futuri della bionda Antonella e il padrone di casa la paragona alla Marini ignorando, forse, che le due showgirl non sono in rapporti particolarmente cordiali.

Diaco che prova a rimediare: "Io ho detto Antonella, quando sarai libera di poter fare tutte le puntate, questa è la verità". "Ma io avevo il dentino avvelenato - ammette Antonella riguardo alla collega sarda di nascita e romana d'adozione -. O me o lei, non possiamo starti simpatiche entrambe".

La volta buona, rissa tra Antonella Elia e Clizia Incorvaia: "Senti, piccola..."

Momenti di tensione imprevedibile a La volta buona, il salotto pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. In un c...

"Ognuno ha le sue personalità!", commenta ancora Diaco. "Oh, dio, questo è un colpo al cuore, come è possibile? - lo rintuzza la Elia - Ma lei ha una personalità di m***a". Lo dice senza pronciare la parola, ma solo con un inequivocabile labiale. Ma l'imbarazzo dei presenti in studio è evidente.

Prima di Capodanno la Elia era stata ospite anche di Caterina Balivo a La volta buona, prendendosela in pochi secondi prima con Simona Tagli e poi con Clizia Incorvaia che aveva provato a fare da paciere tra le due. Quest'ultima era stata però silenziata così: "Zitta tu, piccola Barbie".
 

