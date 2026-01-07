BellaMa', Antonella Elia insulta Valeria Marini: "Personalità di m***"

Giorni di fine e inizio anno televisivamente assai movimentati per Antonella Elia. La mitica valletta di Mike Bongiorno è stata ospite di Pierluigi Diaco a BellaMa' su Rai 2, nella puntata andata in onda il 6 gennaio, regalando qualche momento di puro, siderale gelo.

Il padrone di casa paragona l'ex protagonista di Non è la Rai (prima che il compianto Gianni Boncompagni scatenasse il terremoto Ambra Angiolini) a Valeria Marini. Ed è quel punto che si è scatenato il finimondo. In studio si parla dei progetti futuri della bionda Antonella e il padrone di casa la paragona alla Marini ignorando, forse, che le due showgirl non sono in rapporti particolarmente cordiali.

Diaco che prova a rimediare: "Io ho detto Antonella, quando sarai libera di poter fare tutte le puntate, questa è la verità". "Ma io avevo il dentino avvelenato - ammette Antonella riguardo alla collega sarda di nascita e romana d'adozione -. O me o lei, non possiamo starti simpatiche entrambe".