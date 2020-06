Striscia la Notizia, Michelle Hunziker seduta al bancone? Occhio al dettaglio: là sotto...

24 giugno 2020 a

Quella che si avvia verso la conclusione è l'ultima settimana alla conduzione di Striscia la Notizia per Gerry Scotti e Michelle Hunziker, una delle coppie più collaudate, amate e seguite del tg satirico di Canale 5. E così, a poco più di un'ora dalla messa in onda, l'account ufficiale della trasmissione ha postato una foto di loro due, seduti sul bancone di Striscia, entrambi sorridenti. E la Hunziker, come sempre, è bellissima: camicia bianca e lunga gonna nera, mostra tutta la sua bellezza. Ma attenzione al dettaglio, a "tradirla" sono le scarpe: si nota infatti l'alluce valgo della conduttrice. Per inciso, si tratta di tutt'altro che un segreto: lo ha da sempre e da sempre fa ironia su questo suo piccolo "difetto". Ma in molto, su Twitter, non hanno potuto fare a meno di notarlo.

