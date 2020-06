Uomini e Donne, crisi tra Gemma Galgani e Sirius? Le voci e una bomba da Mediaset

Francesco Fredella 25 giugno 2020 a

Crisi a Uomini e Donne? Forse. Almeno sono queste le voci dell’utim’ora che si rincorrono. Gemma Galgani e Sirius sarebbero ai ferri corti. Ma poi arriva una smentita sui social, dove il marinaio 26enne va fortissimo (da poco ha ricevuto persino la spunta blu). Sirius risponde senza mezzi termini ad un follower che gli fa domande sulla relazione con la Dama torinese.

Uomini e Donne, Gemma ha ripensamenti su Sirius? Una voce clamorosa

Lo sai – scrive ’utente –, io ti vedo bene con Gemma, poi qualsiasi luogo va bene: mare, monti laghi ecc. Sono le persone con le loro differenti emotività che fanno la differenza”. Non tarda la risposta. Vivarelli manda un bel 100% (una delle funzioni di Instagram). Come dire: ok. Caso chiuso. Nessun attrito tra Gemma e Sirius, che si sono conosciuti negli studi di Maria De Filippi. Adesso tra loro potrebbe arrivare il colpo di scena: l’incursione a Temptation island. Staremo a vedere cosa accadrà. La differenza d’età non sarebbe più un problema per la coppia che ha già superato la tempesta (mediatica) dopo gli attacchi ricevuti.

