La Vita in Diretta, ultima puntata per Lorella Cuccarini? "Competenza e senso del dovere": Rai 1, il collega allo scoperto

“Domani la mia amica Lorella Cuccarini conclude la sua eccezionale esperienza alla guida de La Vita in Diretta”. Così Pierluigi Diaco ha voluto omaggiare la collega di Rai1, al centro di un acceso dibattito nell’opinione pubblica perché sarebbe in procinto di lasciare la conduzione per questioni di simpatie politiche. Il suo addio a La Vita in Diretta è stata definita una decisione anti-sovranista perché la Cuccarini avrebbe una preferenza per la Lega. Diaco ha riconosciuto pubblicamente la “competenza” e il “senso del dovere” della collega, ingiustamente cacciata nonostante gli ottimi ascolti. “È una professionista che lavora con passione e correttezza - ha aggiunto il conduttore di Io e Te. Le auguro che la vita professionale continui a darle ciò che merita”.

