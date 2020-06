La vita in diretta, Lorella Cuccarini spazza via il M5s? Ribaltone: voce impensabile in Rai

24 giugno 2020 a

Un inatteso, impronosticabile e clamoroso ribaltone in Rai? Rumors suggeriscono che a Viale Mazzini potrebbero cambiare idea su Lorella Cuccarini, la conduttrice epurata da La vita in diretta di Rai 1 che conduce con Alberto Matano poiché "sovranista". Ancora, infatti, non è stato reso noto nulla a livello ufficiale: né i vertici Rai né la Cuccarini hanno mai commentato la notizia. L'indiscrezione sul possibile ripensamento è stata rilanciata da ilmessaggero.it: poche righe per dar conto del fatto che la mitica Lorella potrebbe averla "vinta" sul M5s. Sono proprio i grillini, infatti, che avrebbero chiesto la testa della conduttrice.

