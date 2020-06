Io e Te, Pierluigi Diaco presenta Bianca Berlinguer: "Amo la noia in tv", cala il gelo su Rai 1

26 giugno 2020 a

a

a

E calò il gelo in diretta su Rai 1, durante l'ultima puntata di Io e te, il programma condotto da Pierluigi Diaco. E a farlo calare, questo gelo, è stato proprio il conduttore, introducendo la sua ospite, Bianca Berlinguer, la conduttrice di CartaBianca su Rai 3. Parlando della figlia di Enrico Berlinguer, Diaco ha definito il suo stile di conduzione "libero e spontaneo". E fin qui tutto bene. Peccato che a strettissimo giro di posta, Diaco abbia aggiunto: "Amo la noia e la noia in televisione...". Un pizzico stupita la Berlinguer, ancor di più gli utenti che commentavano la trasmissione online: "Ma le ha appena detto che fa una televisione noiosa?", era il tenore dei commenti. Probabilmente Diaco non si riferiva alla Berlinguer, ma quella frase gli è uscita davvero male: insomma, il riferimento sembrava davvero tutto per lady CartaBianca.

"Ma siete pazzi?", Diaco imbarazzato: a tutto schermo spunta la foto inedita che lo ritrae con Vladimir Luxuria, fuoripogramma assoluto

La Vita in Diretta, ultima puntata per Lorella Cuccarini? "Competenza e senso del dovere": Rai 1, il collega allo scoperto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.