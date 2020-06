CartaBianca, la straziante teoria di Mauro Corona su Alex Zanardi: "Cosa dicono i suoi occhi"

24 giugno 2020 a

Siamo a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3, la puntata è quella di martedì 23 giugno. È il momento del monologo di Mauro Corona, che parla di Alex Zanardi, il campione che lotta tra la vita e la morte dopo il drammatico incidente dello scorso venerdì: "Mando ad Alex Zanardi un abbraccio con tutta l’energia delle montagne perché possa tornare sano e più forte di prima - prmette lo scrittore e alpinista -. Lui ci ha insegnato come si fa a ripartire. L’ho conosciuto, è un uomo buono e dolcissimo, si vede dagli occhi", conclude Mauro Corona. Un messaggio toccante in diretta televisiva.

