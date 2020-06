Striscia la Notizia, agguato di Giovanna Botteri da Mara Venier? Indiscrezioni: su Rai 1...

26 giugno 2020 a

Si scaldano i motori, l'attesa è per l'ultima attesissima puntata della stagione di Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1. Stagione extra-large a causa del coronavirus, mai si era spinta così in là a giugno. E ora trapelano gli ospiti dell'ultimissima. Nomi pesanti, da Loretta Goggi fino a Romina Power, senza il quasi immancabile Gerry Calà. E ancora, per la terza volta consecutiva, ecco Stefano De Martino, sempre in collegamento da Napoli, dove realizza Made in Sud per Rai 2: parlerà questa volta della sua rottura con Belen Rodriguez? Chissà. Ma non è finita. Si scopre che infatti che tra gli ospiti, in collegamento da Pechino, ci sarà anche Giovanna Botteri, protagonista del caso che ha recentemente riguardato Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, ingiustamente accusato di sessismo. Anche la Botteri, per inciso, ha già "assolto" Striscia. Ma sicuramente la Venier le farà qualche domanda al riguardo...

