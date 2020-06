Dritto e Rovescio, Nausica Della Valle fa sbroccare Vladimir Luxuria: "Dio vuole che mi salvi? Ma da cosa?"

26 giugno 2020 a

Nausica Della Valle contro Vladimir Luxuria. Il confronto è andato in scena a Dritto e Rovescio, il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Nella puntata di giovedì 25 giugno, l'ultima della stagione, si parla anche di Dio ed è qui che l'ex inviata di Quinta Colonna confessa di essere stata avvisata da Dio. La giornalista nota perché, per sua ammissione, da quando si è avvicinata a Gesù "non è più lesbica", ha rivelato: "L’amore di Dio, quando tu ricevi davvero il Signore, vive dentro di te. Lui stesso mi ha detto ‘prega per Vladi’. Non perché tu ti devi cambiare, devi levarti da questo personaggio e ritornare Vladimiro Guadagno. No, per la tua anima mi ha chiesto. Perché lui vuole che tu ti salvi. Solo questo".

Una frase che non piace all'ex deputata: "Da che cosa mi devo salvare?", chiede immediatamente, "io sono cattolica e transessuale". "Questo non importa - la interrompe subito la Della Valle -. La Bibbia la devi leggere".

