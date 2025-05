Garlasco e le messe nere, "chi ho visto": testimonianza choc

Piste alternative, ramificate come un dedalo di misteri. È ciò che è diventato il delitto di Garlasco, dal momento in cui Andrea Sempio è finito nel registro degli indagati e il caso è riesploso dopo 18 anni in cui si pensava che il colpevole fosse uno e uno solo: Alberto Stasi.

Si è sempre discusso sul movente dell’omicidio di Chiara Poggi e, ancora oggi, c’è una coltre di fumo che non permette di vedere con chiarezza il perché la studentessa 26enne ha dovuto pagare con la vita. Di questo si discute anche a Dritto e Rovescio, programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, ogni giovedì alle 21:30 su Rete 4.