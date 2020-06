La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini: messaggio sulla maglia e la "fuga" di Alberto Matano prima del nero

26 giugno 2020 a

C’è grande attesa per l’ultima puntata de La Vita in Diretta, diventata un caso nazionale dopo la lettera di fuoco che Lorella Cuccarini ha indirizzato ad Alberto Matano. Pur senza mai nominarlo in maniera esplicita, la conduttrice ha definito il collega un uomo dall’ego sfrenato e dall’insospettabile maschilismo. Accuse pesanti che hanno fatto il giro della rete rapidamente e alzato l’attenzione ai massimi storici per il programma in onda su Rai1. Le anticipazioni prima del Tg1 sono già state un gustoso antipasto: la Cuccarini si presenta con una maglia che dice già tutto (“Don’t look back”, non guardare indietro) e Matano “scappa” dalla collega prima ancora del nero. Con queste premesse, l’attesa per una puntata scoppiettante è più che giustificata.

