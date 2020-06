Domenica In, terremoto Mara Venier: “Avrei continuato anche in barella, ma ora basta”. Si vuole ritirare dalla tv

27 giugno 2020 a

Il 28 giugno Mara Venier chiuderà un’edizione di Domenica In che ha riscosso grande successo, con punte del 22% di share. La conduttrice veneziana sta arrivando fino in fondo con il programma di Rai1 nonostante la caduta dalle scale che a fine maggio le è costata un brutto infortunio che non l’ha però fermata, dato che non ha saltato neanche una diretta. “Come sto? Insomma - dichiara in un’intervista a Il Messaggero - devo stare a letto per altri dieci giorni, poi ho sei settimane di recupero con le stampelle. È una brutta frattura. Mi muovo solo per Domenica In, ma è una faticaccia”.

Per questo la Venier potrebbe essere arrivata quasi alla fine del suo percorso: “Quanto volete farmi lavorare? Io la mia bella soddisfazione me la sono già presa quest’anno, e mi basta. Alla faccia di chi mi aveva mandata via dicendo che ero vecchia”. Quindi la prossima edizione potrebbe essere l’ultima di ‘zia’ Mara alla guida di Domenica In: “Non ho ancora le idee chiare, anche se una cosa l’ho capita: il format sono io. Mi piacerebbe avere dei compagni di viaggio, non un cast fisso ma amici con cui condividere qualche domenica. E manterrò le interviste”.

