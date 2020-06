Temptation Island, Antonella Elia in crisi: "Ho chiesto il falò". Con Pietro la situazione precipita subito

30 giugno 2020 a

a

a

Ricordate quel mega bacio in diretta al Grande Fratello Vip? Poi c’è stata la bufera tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia: tutto per colpa di alcune foto con Fiore Argento (che avrebbe avuto in passato una storia con il fidanzato della Elia). Adesso che i due sono a Temptation island accade di tutto. Ancora una volta. Da indiscrezione sembra che la Elia abbia chiesto il falò di confronto.

Temptation Island, indiscrezioni clamorose. Ciavy e Valeria subito fuori, corna (vip) a tempo di record: roba bollente sulla spiaggia

La coppia in crisi? Pare di si. Anche perché, stando a quello che trapela, la Elia avrebbe notato un comportamento “allucinante” di Pietro. Questo condito dalla cornice di Temptation, che spesso manda in fibrillazione le coppie. Eppure prima di iniziare quest’avventura, Piero e Antonella avevano promesso al pubblico di tornare a casa uniti. Sereni. Nessuna tentazione avrebbe messo a dura prova il loro rapporto. Forse tormentato. Non è l’unica coppia in crisi: Ciavy e Valeria, stando alle prime indiscrezioni, sarebbe ai ferri corti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.