Mara Venier di nuovo in piedi: critiche dalla Rai per l'abbraccio? La scelta della conduttrice di Domenica In

“Dopo 32 giorni il dottore mi mette in piedi, piano piano ricomincio”. Mara Venier esce allo scoperto dopo la conclusione di Domenica In, e lo fa pubblicando un video che la ritrae in stampelle dopo la frattura al piede causata da un incidente domestico. La Venier appare molto sorridente, d’altronde ha condotto in porto un’edizione difficilissima e lo ha fatto con ascolti notevoli. L’unico neo è proprio in coda a Domenica In, quando la conduttrice veneta non è riuscita a trattenersi e ha abbracciato Romina Power in un momento molto intenso dal punto di vista emotivo. La Rai starebbe addirittura valutando una sanzione per aver infranto le regole anti-Covid, ma la Venier per ora non si esprime a riguardo e preferisce la via del silenzio.

