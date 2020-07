Lorella Cuccarini silurata da La vita in diretta? Provocazione-Rai: ecco cosa le affidano

01 luglio 2020 a

Lorella Cuccarini continuerà a lavorare in Rai: al momento questa sembra essere l’unica certezza sul futuro professionale della conduttrice, che ha terminato l’esperienza a La Vita in Diretta non senza polemiche. Ancora fanno discutere le parole usate contro Alberto Matano, definito (senza mai essere citato direttamente) un collega dall’ego smisurato e dall’insospettabile maschilismo. I rumors ultimamente sono impazziti sulla Cuccarini: qualche giorno fa si era parlato della possibilità di rivederla accanto a Pippo Baudo in uno storico programma di Rai1, ora si vocifera che le potrebbe essere affidata la nuova versione de Lo Zecchino d’Oro. Secondo alcuni questo potrebbe essere una sorta di contentino e ha pure un precedente: l’anno scorso la kermesse era stata condotta da Antonella Clerici, al ritorno in tv. Adesso potrebbe essere affidata alla Cuccarini per non lasciarla senza programmi.

Cuccarini in prima serata Rai. Matano di sasso: sapete chi le mettono di fianco? Qui viene giù viale Mazzini

