Striscia la Notizia, il lancio di Temptation Island: "Bella patata", per non dimenticare

“Anche voi non vedete l’ora che arrivi stasera, vero?”. Striscia la Notizia lancia la nuova edizione di Temptation Island che stasera, giovedì 2 luglio, andrà in onda su Canale5 con la prima puntata. Sale la febbre per il reality delle corna condotto da Filippo Bisciglia, che stavolta includerà sia coppie vip che nip. Stando alle prime anticipazioni, si prospetta un’edizione esplosiva in cui non mancheranno i colpi di scena: dopo tanti mesi di lockdown, Temptation è una ventata di aria fresca per il palinsesto di Mediaset perché tante persone hanno voglia di divertirsi con del sano trash televisivo. In vista del debutto di stasera, Striscia ha pubblicato un “per non dimenticare” riguardante la passata edizione: nel video c’è il falò di confronto tra Anna Pettinelli e Stefano Marchi, passato alla storia per quella questione della “bella patata”.

