Temptation Island, Antonella Elia a Pietro Delle Piane: "Sei un maiale, vergognati", colpa dei seni grossi

A Temptation Island c’è grande curiosità nel vedere come Antonella Elia e Pietro Delle Piane affronteranno questa esperienza unica. I due stanno insieme da più di un anno e sembrano molto innamorati e senza problemi clamorosi rispetto ad altre coppie che stanno partecipando al programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale5. I due appaiono molto complici, al punto da mettere in piedi un siparietto niente male poco prima di separarsi. Pietro è chiamato a scegliere la tentatrice che più lo ispira, ma la scelta non sembra essere gradita da Antonella: “Perché hai scelto lei e le hai guardato le tette?”. Pronta la replica del compagno: “Perché sono grandi e si vedevano”. “Ah, ne hai scelta una con le tette grandi? Sei un maiale, vergognati”, ha scherzato con il sorriso la Elia, che poi si è congedata da Delle Piane con un lungo e sentito bacio.

