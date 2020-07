Temptation Island, Andrea e Anna: volano sedie, quella frase che fa scattare il caos

03 luglio 2020 a

Potrebbe trattarsi di un tranello. Adesso, tra Andrea e Anna accade di tutto a Temptation Island, tornato in onda su Canale5 con una nuova edizione. La loro differenza d’età alla base della crisi? Anna vorrebbe un figlio. Lui frena. “Ha sempre dubitato del mio amore perché vuole un figlio. Così proprio faccio dieci passi indietro”, dice Andrea. Ma il colpo di scena: Andrea fa volare una seria. È nero. Sbotta. Anna dice di essere un’attrice nata e questo manda in tilt Andrea. Che pensa ad un gioco messo in piedi da Anna per avere un figlio da Andrea. Nel caos interviene il fidanzato di Manila Nazzaro, che dice: “Una cosa di attaccamento ai soldi, non ho visto rispetto per l’amore che lei decanta tanto”. A lui non piace il piano di Anna. Volano gli stracci. Anzi le sedie.

