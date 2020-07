Temptation Island, Antonella Elia e la frase inquietante: "Ti palleggio. Ti metto la gamba sopra, così..."

03 luglio 2020 a

a

a

A dare spettacolo, a Temptation Island, come previsto ci pensa subito Antonella Elia, mattatrice sin dalla prima puntata di questa edizione in onda su Canale 5 sotto la conduzione di Filippo Bisciglia. A segnalare una delle frasi cult della Elia è davidemaggio.it. La showgirl ha le idee chiarissime sul fidanzato Pietro, insomma con parole nette gli intima di non fare il farfallone, di stare alla larga dalle tentatrici del villaggio: "Sono io la femmina alfa - spara a zero la Elia -. Tu sei qui e io faccio paf paf paf, ti palleggio". Insomma, un uomo-oggetto. E Pietro è ancor più uomo-oggetto quando la Elia, all'arrivo delle ragazze, afferma rivolgendosi a lui: "Io metto la gamba sopra, in segno di possesso". Una Antonella Elia in versione dominatrice, insomma.

Temptation Island, Alessandro ai ferri corti con Sofia: "Perché quelle telecamere...", è già crisi

Temptation Island, Andrea e Anna: volano sedie, quella frase che fa scattare il caos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.