Stasera Italia, Veronica Gentili stende Parenzo e Telese. L'indiscrezione: "Cairo ci sta pensando"

Lasciate ogni speranza voi che sfidate Veronica Gentili. Perché Stasera Italia vola. Anche d’estate. E per Urbano Cairo, che sfida con Luca Telese e David Parenzo Rete4, è un vero colpo. Perché i due conduttori di La7 vengono messi ko da Veronica Gentili. Come riporta Affaritaliani negli ascolti, “il programma di Rete 4 fa il 6% con 1.135.000 nella prima parte e si impenna sino al 6,6% con 1,288 milioni nella seconda”. Caso chiuso. Non c’è trippa per gatti. Soprattutto per La7.

Luca Telese e David Parenzo si fermano al 5,6% e 1.096.000 spettatori. Per Rete4 e la Gentili è stata una settimana d’oro: ascolti sempre sopra il 5% di share fino ad arrivare al botto di venerdì sera con il 6,6%. Affaritaliani lancia l’ipotesi del telemercato: “E se Cairo pensasse a lei per fare un futuro colpo?”. Ipotesi attendibile. Del resto, ascolti alla mano, da sola ha vinto contro due conduttori (Telese- Parenzo).

