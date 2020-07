Affari Tuoi, indiscreto in Rai: clamoroso ritorno del format, ma Flavio Insinna... il ribaltone

Scelte

L'indiscrezione televisiva è davvero di quelle succose. E arriva da TvBlog. Si parla di Affari Tuoi, il mitico format di Rai 1 condotto al successo prima da Paolo Bonolis e poi Flavio Insinna. Il programma chiuse i battenti nel 2017, de facto sostituito da L'Eredità condotta sempre da Insinna. Ma ora, Affari Tuoi, potrebbe tornare. E addirittura in prima serata, questo anche per non intaccare due trasmissioni di sicuro successo come L'Eredità o I soliti ignoti di Amadeus. Saranno tre prime serate, pare con protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. E a condurre, anticipa TvBlog, dovrebbe esserci Marco Liorni, per il quale prosegue il momento d'oro dopo il grane successo riscosso con Reazione a Catena.

