Temptation Island, Valeria tradisce Ciavy: "C'è stato un bacio", la prova video

Francesco Fredella 06 luglio 2020

a

a

Finisce male. Malissimo. Tra Ciavy, alias Andrea, e Valeria volano gli stracci. La coppia di Temptation Island, stando ai primi rumors, “scoppia”. E ci sarebbe anche una spifferata pazzesca: pare che Valeria si sia lasciata andare con il tentatore Alessandro. Si parla di un bacio, in pratica, al centro della bufera. Ciavy, che aveva già fatto parlare di sé dopo essere entrato nel villaggio sbandierando doti da latin lover, su tutte le furie non appena vede quel video di fuoco. Prima un incontro ravvicinato (lei si lascia andare mentre il tentatore bacia il collo) e poi accade l’imprevedibile. Valeria si giustifica dicendo di essere stanca di quello che sta vivendo con Ciavy, originario di Ladispoli - 35 anni - pr in discoteca. Lui dice di essere “uno conosciuto” nel settore. Ma non ci sono tracce: non stiamo di fronte ad un vip. Valeria contro di lui va giù in modo pesante definendolo “traditore seriale”. Addirittura.

Ciavy e Valeria, disastro Temptation Island: "Perché lui è soprannominato così". Roba molto imbarazzante

