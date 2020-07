Federico Ruffo, il nuovo conduttore di Mi Manda Rai Tre sponsorizzato dai cinquestelle

06 luglio 2020 a

Dagospia svela come Federico Ruffo, classe 1979, fisico palestrato, sia stato scelto come nuovo conduttore di Mi Manda Raitre e voluto fortemente dal neo direttore di Rai3 Franco Di Mare. Il programma che ha condotto quest’anno, Il posto Giusto n onda il sabato all’ora di pranzo su Raitre (finanziato dal ministero del lavoro, la grillina Nunzia Catalfo) ha registrato ascolti molto bassi: intorno all'1,5% di share.

Mi manda Rai 3, la rivoluzione: da Report il nuovo timoniere, chi prende il posto di Salvo Sottile

Ma Ruffo, spiega Dagospia, grazie a Rousseau City Lab, il laboratorio itinerante dei 5 stelle, ha potuto girare l’Italia, stringendo rapporti con i vertici grillini. Il 22 giugno 2019, ad esempio, fu chiamato a Catania sia per intervistare il presidente dell’InpsTridico (grillino). Il 22 ottobre invece è in trasferta a Napoli in un altro evento marchiato 5 stelle dal titolo ‘IO sono futuro’, per intervistare oltre che la ministra Catalfo, anche il ministro della giustizia Alfonso Bonafede. E con la nomina di Franco Di Mare a Raitre, direttore in quota grillina, per Ruffo è arrivata subito la promozione. Di Mare ha messo alla porta, Salvo Sottile, che aveva portato ''Mi manda Rai3'' a una media del 7%, secondo solo ad ''Agorà'' nella mattina della rete.

