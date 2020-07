Stefano De Martino, a Made in Sud spunta anche "Floriana": "Aspettalo sotto casa, non qui in Rai"

07 luglio 2020 a

A Made in Sud volano battute e frecciatine sul conduttore Stefano De Martino, da settimane nel mirino del gossip per la fine della relazione con Belen Rodriguez e il presunto (da loro smentito) tradimento con Alessia Marcuzzi. Nel programma di Rai Due, in onda lunedì 6 luglio, a prendere in giro l'ex ballerino di Amici ci ha pensato prima Peppe Iodice poi Mariano Bruno. Quest'ultimo, facendo finta di rivolgersi a una persona a casa, ha esordito: "Floriana calmati, rilassati, è inutile che aspetti Stefano fuori la Rai. Aspettalo sotto casa sua". In molti hanno visto un riferimento a Belen, in vacanza proprio sulla costiera amalfitana con il fratello Jeremias. Anche se tutto è possibile e magari questa fantomatica "Floriana" non è altro che una new entry.

