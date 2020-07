Belen Rodriguez, tappa a Roma per un solo motivo: stavolta Stefano De Martino non c'entra (neanche il nuovo flirt)

Francesco Fredella 06 luglio 2020 a

Secondo i primi rumors Belen Rodriguez, che nell’ultimo weekend è stata in barca al largo di Capri, dovrebbe far tappa a Roma. Il motivo? Le registrazioni di Tu si que vales. Confermata nel programma di Maria De Filippi, la bella argentina dovrà registrare in totale 12 puntate. Ma, adesso, per quanto riguarda il suo arrivo ancora non si sa molto. Pare che l’ex di De Martino, perché ormai una parte dei fan la chiama così, stia vivendo un flirt con Gianmaria Antinolfi: un imprenditore molto facoltoso che ha festeggiato il compleanno all’Anema e core di Capri (uno dei locali più esclusivi dell’isola).

Ovviamente c’era pure Belen. I due, almeno stando ai video che sono circolati, hanno ballato vicinissimi. “C’era complicità”, sussurra una fonte segreta. Antinolfi è “sales director fashion” al Caravel Pregiate Spa e al France Croco: si tratta di due importanti realtà di proprietà di un gruppo internazionale legato ai più quotati brand della moda. Ma la sua presunta storia con Belen resta ancora nell’ombra. Intanto, De Martino - attaccato sui social per una presunta relazione segreta con Alessia Marcuzzi - si difende e sbotta. Anche la Marcuzzi con una frase di Woddy Allen allude ad una Fake news. Tremenda. Il resto è storia delle prossime ore.

