Stefano De Martino, la Marcuzzi e le corna a Belen? Giovanni Ciacci: "Qualcuno della famiglia ha parlato con Dagospia"

06 luglio 2020 a

a

a

"Qualcuno in famiglia ha parlato". Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi hanno smentito la relazione clandestina che avrebbe portato Belen Rodriguez a rompere con il marito per la seconda volta. Ma a confermare il gossip-bomba lanciato da Dagospia lo scorso weekend ci pensa ora Giovanni Ciacci in diretta a Ogni mattina. "Secondo il mio modestissimo parere vuol dire che qualcuno in famiglia ha parlato. Qualcuno di una delle tre famiglie ha parlato con il sito". spiega il coreografo, già protagonista a Ballando con le stelle nel talk mattutino di Tv8 condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe. "È una mia supposizione ma se D’Agostino ha parlato in questa maniera vuol dire che qualcuno delle tre famiglie ha parlato".

"In questo periodo storico...". Prego? De Martino lo ha detto davvero: Belen-Marcuzzi, frase da mani nei capelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.