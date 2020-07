Belen Rodriguez e Stefano De Martino, argentina fregata anche in tv: la clamorosa beffa lavorativa, gode l'ex marito

Francesco Fredella 06 luglio 2020 a

a

a



Dov’eravamo rimasti? Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in piena crisi, non li vedremo a Castrocaro Terme, dove lo scorso anno avevano fatto sognare tutti dopo la reunion. Il Festival quest’anno, da rumors di Giuseppe Candela per Dagospia, lo condurrà solo De Martino. Sembra, infatti, che l’ex ballerino di Amici sia in volata verso una carriera brillante. E come l’avrà presa Belen silurata dal suo ex? Mistero. Nei prossimi giorni la Rodriguez tornerà a Roma per le registrazioni di Tu si que vales. De Martino, invece, ora si trova a Napoli per Made in sud. Il resto è gossip dell’ultim’ora.

“Sono una coppia”. Belen, la conferma sul nuovo uomo: tra canzoni, coccole e quell'abbraccio molto intimo…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.