Antonella Clerici, la Rai si inchina: due programmi, l'ultima voce sul suo futuro e sulla sua rivincita

La Rai affida un programma ad Antonella Clerici in prima serata: sarà The Voice senior fatto dagli e per gli over 60. Tra novità e conferme si stanno infatti mettendo a punto i palinsesti della prossima stagione a Viale Mazzini. Ci possono essere ancora cambiamenti per via dei tagli ai compensi e ai budget in corso per poi essere presentati il 16 luglio a giornalisti e investitori.

Tra le novità appunto lo show serale con la Clerici: la gara canora già vista su Rai 2 ma dedicata ai talent "maturi", passa su Raiuno che si avvia a essere sempre più una rete per un pubblico anziano. In questo modo si risolve anche la questione del contratto della Clerici, pagata per un anno per non fare nulla. Un rientro alla grande: perché oltre allo show in prime time, riavrà lo spazio di mezzogiorno, con un programma al posto della Prova del cuoco, intitolato La casa a mezzogiorno in collegamento da MIlano.

