La casa nel bosco? Niente da fare in Rai, altro colpo basso per Antonella Clerici: il nuovo piano

Il programma di Antonella Clerici senza pace. La casa nel bosco, trasmissione che sarebbe dovuto andare in onda direttamente da casa Clerici in Piemonte, già al centro di un ribaltone. Ostacolo quasi insormontabile il costo, visto che il progetto prevede la trasferta di una squadra Rai in loco con tanto di scenografia e l'allestimento scenico. Non solo, stando a quanto riporta Tv Blog, alla Rai è giunta una lettera con mittente Banijay, la società di Marco Bassetti e di Paolo Bassetti che lamenta la mancata gara d'appalto per la trasmissione.

Una contestazione però subito smentita da viale Mazzini. E così La casa nel Bosco verrà realizzato negli studi Rai del Centro di produzione di Milano, in via Mecenate, snaturando il format che era nato nella mente della stessa Clerici. A cambiare anche il titolo originale che non sarà più La casa nel bosco, ma che si dovrebbe chiamare La casa a mezzogiorno, con appuntamento su Rai1, attorno alle 12:30. Ancora però nulla di ufficiale.

