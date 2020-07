La Vita in Diretta, la lettera contro Lorella Cuccarini? "Contro la loro volontà", rivelazioni clamorose

08 luglio 2020 a

Un altro mistero aleggia su La Vita in Diretta. Dopo l'addio di Lorella Cuccarini, che ha lasciato la conduzione in netto contrasto con Alberto Matano, ecco che spunta un altro enigma. La Cuccarini ha spiegato le motivazioni dell'addio in una durissima lettera contro Matano che ha visto poi la replica di alcune donne della redazione, ovviamente in difesa del co-conduttore. Ma c’è un fatto, secondo Fanpage.it la lettera "con cui le inviate e autrici de La vita in diretta rispondono per le rime" non è da riferirsi a tutte le donne del programma. Una fonte interna della trasmissione di Rai Uno ha voluto precisare che “la lettera è stata considerata, non si sa se per errore o volutamente, delle ‘donne della vita in diretta’ e invece non è così. Erano solo poche colleghe, tante altre non hanno voluto perché o non interessate ad aderire alla polemica, essendo estranee ai fatti, o perché ignare della missiva o per motivi personali. Il fatto è che quelle sono 14 firme e ce ne sono 37 che non hanno voluto firmare o che non sono state proprio informate”.

Ma c'è di più perché la fonte afferma che "probabilmente non c’è stata nemmeno la loro volontà (quella delle firmatarie, ndr) di far passare quella come la lettera delle donne della vita in diretta perché hanno firmato singolarmente". La stessa Antonella Delprino, storica autrice del programma, si era dissociata dalla lista di firme circolata a poche ore dalla lettera della Cuccarini. Insomma, il dubbio su chi abbia voluto la lettera di risposta sorge spontaneo.

