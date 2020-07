Temptation Island, Andrea sbrocca con Anna: "Portatemela qua". Diktat brutale, cala il gelo

Francesco Fredella 09 luglio 2020 a

Vuole Anna. A tutti i costi. E non vuole continuare l’avventura nel villaggio delle tentazioni in questo modo. Per Andrea non è un bel momento. Ha paura. Non vuole andare avanti. E’ furioso. Dalle prime indiscrezioni su Temptation island sembra che Andrea abbia sbroccato: “Portatemi da lei oppure vado io”. Il motivo: Anna si è avvicinata ad alcuni tentatori. Andrea vuole il confronto. Nel video spoiler si vede chiaramente un ragazzo provato. Stanco. Alla ricerca della verità. “Portatemela qua o vado io”, dice togliendosi le cuffie dopo aver visto il video. Chiede il falò di confronto. Dopo la bufera tra Valeria e Ciavy ne arriva un’altra? Molto probabile. Andrea, a quanto pare, non si sarebbe mai aspettato un atteggiamento del genere dalla sua fidanzata (troppo vicina ad uno dei super sexy tentatori).

