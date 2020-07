Caterina Balivo dopo Vieni da Me passa a Canale 5? Le parole di Mediaset parlano chiaro

09 luglio 2020 a

Caterina Balivo dopo l’addio a Vieni da Me, ha spiegato di essere aperta a qualsiasi tipo di progetto lavorativo, l’importante che sia in Tv e che sia di valore. Oggi è stata diffusa la notizia secondo cui avrebbe un posto su Canale 5, al timone di un programma di cui ancora non si sa nulla, ma proprio l’azienda di Cologno Monzese ha smentito la notizia.

"Hanno avuto paura". Balivo e Isoardi, il retroscena: ecco il vero motivo per cui la Rai le ha tagliate

È stato Tvblog.it,a parlare possibile passaggio della Balivo a Canale 5, “Fantasie destituite di ogni fondamento”, è stata la replica dell'azienda televisiva. . Non ci sarebbe stato quindi nessun contatto fra la Balivo e il Biscione, che non sarebbe intenzionato - al momento - a far entrare nel proprio entourage l’ex conduttrice di Vieni da Me. Si era parlato persino della possibilità di vederla su Sky o su La7, ma al momento lei non avrebbe trovato nessuna proposta allettante. La conduttrice aspetta sempre una mossa da parte della Rai.

