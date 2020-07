Temptation Island, brutali corna in diretta: "Mi porti a letto?", Valeria umilia Ciavy. Succede di tutto

Francesco Fredella 10 luglio 2020 a

Nuovo cambio di direzione. Ciavy e Valeria al centro della puntata. Lei ha paura di perdere Ciavy, ma flirta con Alessandro (il bel tentatore col ciuffo). Lei è indecisa. Torna verso Ciavy. Poi ci ripensa. Siamo ovviamente alla seconda puntata di Temptation Island, il programma di Filippo Bisciglia in onda su Canale 5. Poi si arriva al falò. Arrivano i ragazzi. Ciavy guarda il video. Alessandro ci riprova con Valeria. Parte alla carica. Sono avvinghiati su un divanetto. Poi vanno in spiaggia. Lunghi abbracci e coccole. Tutto sotto gli occhi di Ciavy. “Abbracciami, Ale. Mi porti a letto? Mi rimbocchi le coperte?”, dice Valeria. Ciavy resta senza fiato.

Secondo video. Alessandro organizza una sorpresa per Valeria. La porta in spiaggia. Cena romantica. “Sei perfetto”, dice Valeria. “E’ tanto tempo che non ricevo sorprese. È bellissimo”. Valeria è confusa. Guarda Alessandro (che ci prova spudoratamente). “Qualcosa dentro di me sta cambiando. Alterno momenti in cui mi manca e momenti in cui non ci penso”. Parola di Valeria. Baci su baci. Anche in bocca. Avvinghiati. Tradimento in diretta sulla spiaggia. Ciavy sotto choc. Valeria, però, dice che io bacio non c’è stato. Ma quelle immagini le hanno viste tutti.

