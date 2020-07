Lorella Cuccarini, c'è Carlo Conti dopo il litigio con Alberto Matano: clamoroso in Rai, insieme per la "finalissima"

11 luglio 2020 a

Lorella Cuccarini ha chiuso La vita in diretta dopo aver litigato con Alberto Matano. Adesso la conduttrice sarà al timone dello Zecchino d’Oro. Condurrà la versione pomeridiana del Festival dedicato ai bambini. Lorella sarà anche conduttrice assieme a Carlo Conti nella finalissima del Festival che dovrebbe andare in onda a dicembre sempre su Rai Uno.

La Vita in Diretta, la lettera contro Lorella Cuccarini? "Contro la loro volontà", rivelazioni clamorose

Al momento la Cuccarini non ha rilasciato dichiarazioni, e non è detto, scrive Gossip e tv, che l’unico programma pensato per lei sia lo Zecchino d’Oro; si è parlato anche di uno show assieme a Pippo Baudo una sorta di revival di Fantastico, il celebre show del sabato sera che negli anni '80 lanciò la Cuccarini come ballerina.

