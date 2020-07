Lorella Cuccarini, rivincita con clamorosi interessi? Bomba televisiva: il prossimo anno, in Rai...

13 luglio 2020 a

Una rivincita con gli interessi, per Lorella Cuccarini, "epurata" per "eccesso di sovranismo" - e per incomprensioni con Alberto Matano - da La Vita in Diretta, il programma dai Rai 1. E gli interessi non sono ovviamente lo Zecchino d'Oro, che condurrà sia in versione pomeridiana sia nella serata finale insieme a Carlo Conti. Secondo TvBlog, infatti, la Rai starebbe pensando di affidare alla Cuccarini, per la prossima stagione, uno "one woman show" di circa quattro puntate ideato proprio per lei, cucito insomma su misura. Un varietà, ovviamente in prima serata, in cui Lorella Cuccarini sarà indiscussa padrona di casa. Un impegno di qualità, il giusto riconoscimento per la Cuccarini dopo ciò che ha dovuto subire al termine di questa stagione televisiva, molto travagliata.

