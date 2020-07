Elisa Isoardi dopo la Prova del Cuoco: "Piango ancora, volevano distruggermi", sfogo clamoroso

16 luglio 2020 a

Elisa Isoardi ha concesso una lunga intervista al settimanale Oggi, nella quale non ha nascosto il momento difficile dovuto alla cancellazione dai palinsesti Rai de La Prova del Cuoco. Dopo due anni di ascolti bassi, il programma ha chiuso i battenti: forse è giusto così, dopo vent’anni appariva un po’ superato. Ma la Isoardi giustamente pensa ancora ad uno show alla quale era molto legata: “Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato”. Inoltre non ha nascosto il timore di essere tagliata dalla Rai: “La chiami pure strizza. Certo che ce l’ho avuta. Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l’ha fatta passare… silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla mia collocazione, ma io non mollavo, gli scrivevo messaggini informativi su quello che stavo facendo. Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto. Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta”. E infatti la Isoardi è stata scelta per Check Up, uno storico programma di medicina che torna a quasi 20 anni di distanza.

